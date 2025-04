Putin recebe líder dos sérvios bósnios procurado pela justiça

O Presidente russo, Vladimir Putin, recebeu hoje o líder político dos sérvios bósnios, Milorad Dodik, procurado pelo sistema judicial do seu país por atacar a ordem constitucional, anunciou o Kremlin.

“Estou muito feliz por vê-lo em Moscovo”, disse Vladimir Putin a Milorad Dodik, num vídeo divulgado pela presidência russa.

O conselheiro diplomático de Putin, Yuri Ushakov, “também participou na reunião”, segundo o Kremlin.

Milorad Dodik anunciou na véspera que tinha chegado à capital russa, quatro dias depois de o sistema judicial bósnio ter emitido um mandado de detenção internacional contra ele.

De seguida, a presidência russa transmitiu um vídeo do líder sérvio na Bósnia junto ao túmulo do Soldado Desconhecido, em frente das paredes vermelhas do Kremlin, sede da presidência russa, no coração de Moscovo.

Dodik elogiou “o líder histórico do povo russo”, referindo-se a Vladimir Putin, e criticou “a elite globalista, que procurou fragmentar a própria Rússia”.

O dirigente político é procurado pelo Ministério Público da Bósnia numa investigação por ataque à ordem constitucional, após uma série de ações separatistas levadas a cabo desde o final de fevereiro pelas instituições autónomas da Republika Srpska, a entidade dos sérvios bósnios.

A justiça bósnia, que pretende interrogá-lo no âmbito desta investigação, emitiu um mandado de detenção internacional na passada quinta-feira, na sequência de um outro à escala nacional, em 18 de março.

No entanto, isto não impediu Dodik de viajar para a Sérvia e depois para Israel, onde participou numa conferência sobre antissemitismo.

Nenhum “aviso vermelho” contra Dodik estava hoje ‘online’ no ‘site’ da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), observou a agência noticiosa francesa AFP.

Qualquer país membro, como a Bósnia, pode solicitar à organização internacional de cooperação policial que distribua este “aviso vermelho” a outros Estados, incluindo a Rússia.

Mas antes de o fazer a Interpol realiza verificações que, no caso de ficheiros sensíveis ou políticos, como o de Milorad Dodik, podem demorar algum tempo.

O líder sérvio bósnio diz há várias semanas que é vítima de “perseguição política”.