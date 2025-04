Legislativas: Programa eleitoral do PS apresentado sábado em Lisboa

O programa eleitoral do PS às eleições legislativas de 18 de maio vai ser apresentado no próximo sábado, em Lisboa, adiantou à Lusa fonte oficial do partido.

A sessão de apresentação do programa, intitulado “Um novo impulso para Portugal”, vai acontecer num auditório FIL, em Lisboa, e está marcada para as 15:00 de sábado.

Esta apresentação acontece no final de uma ronda de cinco dias de sessões temáticas durante os quais o líder do PS, Pedro Nuno Santos, esteve a ouvir socialistas, independentes e especialistas em várias áreas com vista à atualização do programa eleitoral.

Quando apresentou estas sessões, Pedro Nuno Santos disse que o PS iria apresentar-se às eleições legislativas antecipadas de 18 de maio com um programa eleitoral que resulta de uma atualização do que foi sufragado nas últimas eleições.

O líder do PS afirmou que o programa eleitoral que os socialistas levaram às legislativas de 2024 “foi construído com bases muito sólidas” e por um “conjunto de pessoas altamente qualificadas”.

No entanto, com as mudanças que o mundo sofreu esse “programa exige uma atualização séria”, segundo Pedro Nuno Santos, um trabalho coordenado pelo deputado e ex-líder da JS Miguel Costa Matos.

Ao longo destes cinco dias, o líder do PS ouviu contributos sobre habitação, saúde, trabalho e transformação da economia ou política externa, União Europeia, relações internacionais, segurança externa e defesa.

Território, ambiente e transição climática, justiça ou segurança interna foram outras das áreas em discussão.