Um sonho partilhado, não deixa de ser um sonho. Um sonho, que mais não é, do que um reflexo de uma vontade. O Sonho que comanda a Vida como nas palavras tão simples e mágicas de António Gedeão em a Pedra Filosofal, eternizadas na voz de Manuel Freire, “Eles não sabem, nem sonham, que o sonho comanda a vida. Que sempre que um homem sonha o mundo pula e avança como bola colorida entre a mãos de uma criança.”

O Sonho de um Mundo justo, em que todos vivem em Paz e Honestidade, em que todas as almas são livres. Este é o Sonho que todos deveríamos ter, digo, esta é a realidade que deveríamos estar a observar neste momento.

Sem resistência externa, este sonho refletiria a tendência natural do espírito de todo o ser nascido em Amor. Eu acredito na Humanidade, e na capacidade do Homem concretizar este, que nunca deveria ter sido sonho, mas sempre realidade.

Ennio Morricone, génio da música, considerado expoente máximo no que concerne os compositores para filmes, criou obras de excepção como por exemplo, em Cinema Paradiso de 1988 de Giuseppe Tornatore, o “Cinema Paradiso- Love Theme” que trago sempre comigo, e em 1986 The Mission de Roland Joffé com “Gabriel’s Oboe”, de uma melodia terna e rica, que nos transporta para um momento de Paz e Esperança, sem dúvida uma obra completa. É compreensível a relutância de Ennio Morricone em aceder aos intentos de Sarah Brightman, atendendo a que estávamos perante uma peça próxima à perfeição, a composição de letra para uma melodia irrepreensível poderia resultar num cenário negativo para com a obra original. É de louvar, no entanto a visão e a perseverança de Sarah Brightman, que levam à aceitação por parte de Ennio Morricone, e assim nasce “Nella Fantasia”, em que a letra atribuída a Chiara Ferraù casa na perfeição com o que emana da genial melodia de Ennio Morricone, alerto que esta é uma opinião muito pessoal, vários melómanos mais “puristas” não aquiescem a esta visão, o que respeito e acima de tudo compreendo.

O meu sonho de um Mundo Justo, é este, o da Chiara Ferraù, um mundo de Verdade, em que os Homens nascem para concretizar o Bem, em que a tendência natural do espírito nos guia para o Bem. Nesse Mundo sonhado, não há Guerra, não há Fome, não há Maldade, esse sonho, que parece demasiado pueril comporta em si a magia da reedificação da humanidade, é esse o Mundo que queremos para os nossos filhos, então porque não começar a edificá-lo já?

Perdemo-nos a deambular no que está mal, sem nunca concretizar uma estratégia para dar espaço ao Bem. Pior é considerar alguma frivolidade no querer o Bem, nem se trata de o achar inalcançável, mas sim, não o considerar à priori, por parecer resultado de uma avaliação imatura, e sem consideração com a realidade que nos rodeia. Reside aqui um dos problemas da Humanidade, não conseguir encontrar o espaço para o Bem, se quisermos é na resistência à vontade, e na não crença da simplicidade do caminho do Bem, o maior entrave à sua concretização.

Eu acredito num Mundo, Justo, onde todos vivemos em Paz e Honestidade, só aí seremos almas livres em existência, façamos acontecer.