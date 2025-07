A Direção Regional de Saúde, através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD), tem um novo projeto.

”Ser é participar. Quem receia tomar posição ou quem se resguarda num anonimato discreto não forma uma identidade de ser social, existe apenas. Eu quero participar para marcar a diferença face àqueles que desistem ou se escondem.” Daniel Sampaio, in: “Da família, da escola, e umas quantas coisas mais”, Editorial Caminho, 2011. SER, foi a designação escolhida para o novo projeto da UCAD, de âmbito familiar.

Foi com enorme gosto e o maior empenho que preparámos um Manual para ser usado pelos técnicos que exercem as suas funções, prioritariamente, na área sociocomunitária. Um projeto que foi elaborado ao longo de dois anos e teve a sua implementação, no final do ano 2024, através da formação a técnicos superiores da área social, afetos à SocioHabitaFunchal, Empresa Municipal (E.M), da Câmara Municipal do Funchal, bem como colaboradores dos Serviços de Inclusão Social e Gestão Social, pertencentes ao Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), EPERAM (Empresa Pública Empresarial da Região Autónoma da Madeira), da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

É importante investir no empoderamento, na reciclagem e na transmissão de conhecimentos aos profissionais da área social, para que estes estejam mais preparados para os desafios, cada vez mais exigentes da sociedade e da comunidade, em particular.

Este programa de caráter sociocomunitário, foi elaborado para ir ao encontro das famílias e dos seus agregados, tendo como mediadores os técnicos, que já as conhecem e desenvolvem um trabalho diário, junto das mesmas. O SER, é composto por um conjunto de ações/dinâmicas grupais na área da intervenção preventiva, no âmbito dos comportamentos aditivos e das dependências (CAD) com e sem substância psicoativa.

Tem como objetivos gerais promover e reforçar os fatores de proteção e minimizar os fatores de risco associados aos CAD numa perspetiva familiar; sensibilizar a comunidade, em particular, as famílias, para a adoção de comportamentos e hábitos de vida saudável e promover as competências parentais.

O Manual Ser, na prática, apresenta um conjunto de dinâmicas de grupo, de simples e prática aplicação aos pais (todos aqueles que cuidam de crianças e adolescentes) e pretende promover uma autoanálise e reflexão, sobre diversos temas, tais como: as emoções e a sua identificação na relação pais-filhos; a importância da comunicação, os modelos/estilos de educação parental; as regras e os limites na educação e a prevenção das dependências das drogas e o uso excessivo de écrans.