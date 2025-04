Só este ano, perdemos 2 Papas. 1.º foi o Papa Jorge Nuno Pinto da Costa com 87 anos! Agora foi o Papa Jorge Mário Bergoglio com 88. Duas perdas irreparáveis... Bem, também não exageremos. Uma, vá! É que se aquando da primeira o choro das viúvas e dos super dragões foi comovente, já no caso do segundo a coisa foi diferente. Para começar, não se falou em heranças, desvios ou comissões. A comoção atingiu o reino animal por completo. Não só choraram os Macacos enjaulados, como desfizeram-se num pranto Asnos de 2 patas e até alguns Moluscos de corpo mole e casca dura fizeram as malas e rumaram ao Vaticano. Foram, segundo eles, despedir-se do Sumo Pontífice. Coitado. Nem desacordado se teve paz.

Porém, sem tempo a perder, e fazendo jus ao “rei morto, rei posto”, ainda Francisco arrefecia e já se tentava adivinhar o seu sucessor. Seria Péter Erdö, húngaro de 72 anos, opositor público e confesso da união homossexual? Nem pensar. Era só o que faltava. Hoje em dia estamos todos proibidos de ser contra isso! Mais, já nem indiferentes podemos ser. Temo, inclusive, que, pelo andar da carruagem, ou nos despachamos a aceitar ou um dia destes passa a ser obrigatório. E eu juro que, assim de repente, não vejo nenhum tipo com quem me quisesse deitar. Enfim...

Robert Sarah, 79 anos, guineense, opõe-se à abolição do celibato sacerdotal e à bênção de casais do mesmo sexo? Oh não... Outra vez? Fora. Próximo.

Matteo Zuppi, 69 (mau prenúncio?!), italiano? Talvez. A favor, e ao contrário do anterior, tem o facto de ser defensor do acolhimento do amor entre pessoas do mesmo sexo. Para além disso, dá sinais de ser pró-aborto. Por mim, se ao invés de ser permitido até às 10 semanas de gestação, for até às 10 primeiras décadas de vida, eu apoio. Por fim, é apelidado de “padre da rua” e tem parecenças com o Topo Gigio. Parece, claramente e até agora, o mais forte candidato.

Ah não, esperem. Apontam também, embora com possibilidades reduzidas, um português de meia-idade. Natural do Funchal. Ligado à ala progressista da Igreja. Quando soube, pensei logo num. Padre Giselo! “Não, não. Não é esse”, garantiram-me. Não sei porquê. Mais defensor do progresso, revolucionário, moderno e empreendedor não conheço... A primeira medida até poderia ser montar um parque infantil no Vaticano. Mas pronto. Não dá, não dá.

Outra hipótese seria o Padre Tony. E eu ficaria feliz por ele. A igreja da Boa Nova já começa a ser pequena para a multidão que arrasta. Para além disso, já imagino a Praça de São Pedro lotada para uma aulinha de body combat, spinning ou até de pilates.

Por falar nisso, qual Pilatos qual quê, Miguel Silva Gouveia também lavou as mãos, anunciando a sua não recandidatura à CMF. “Depois de uma reflexão consciente e responsável”, segundo o próprio, pareceu-me disposto a levar Cafôfo à cruz. Calma, à cruz, mas a de ter que ser ele o candidato! É que o homem vai a todas. Esforça-se. Esfalfa-se. E o pior é que ninguém lhe dá o valor. Bem, ninguém ponto e vírgula. Eu cá dou! Admiro gente que não baixa os braços. Que sorri nas derrotas. Que acredita que nunca se perde, mas sim aprende. A esta hora, e pelas minhas contas, aos anos que o professor anda a acumular sabedoria, o homem deve ser o tipo com o QI mais alto das redondezas.

Pelo contrário, bem menos abonado em sapiência é um fulano que ousou tentar assaltar um carro. Por azar, o veículo automóvel era propriedade de um polícia. O agente, apercebendo-se da ocorrência, interveio de imediato. O meliante, esse, tentou a fuga, mas sem êxito. Acabou dominado pelo PSP. Porém, e como um mal nunca vem só, durante a curta perseguição, o “mãos leves” perdeu o equilíbrio e embateu com a cara no chão, sofrendo ferimentos que obrigaram à intervenção de uma equipa de socorro. Que azar. Aposto que a queda foi parecida com uma de um tipo que aqui há dias pediu dinheiro à minha mulher e, perante a recusa, ameaçou-a: “Eu mato-te. Esfaqueio-te aqui, sua vaca”. A mimosa chegou-me a casa a tremer... Juro! Dias depois o rapaz também tropeçou nos atacadores e foi com a cara, umas 5 ou 17 vezes, não sei precisar, contra uns punhos e uma biqueira 41 e 1/3. Enfim. Acontece. E penso que cada vez vai acontecer mais. É que o tempo do “todos, todos, todos” era uma vez...

PS, o união da bola subiu de divisão. Não cabendo em si de contente, o meu pai reuniu um grupo (maior que o parlamentar do CDS) para ir ver o último jogo. Eram 5 pessoas. A minha filha, sem querer ser desmancha prazeres, perguntou-me baixinho: “pai, o união subiu? Vai para a Liga Portugal Betclic?”. Coitada. Dizem-lhe vocês ou dou-lhe o número do Filipe Silva?