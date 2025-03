És aurora que se estende sobre o silêncio da terra,

um poema sussurrado pelo vento,

mistério de luz e sombra,

força antiga que habita o ventre do mundo.

No teu corpo desenha-se a vida,

curvas de maré e alvorada,

no teu sangue corre a história,

nos teus passos, o rumo da humanidade.

És mãe, a primeira morada,

berço onde germina o milagre,

mãos que embalam o futuro,

peito que amamenta esperanças.

És esposa, alicerce e refúgio,

na partilha do olhar, na ternura dos gestos,

guardas no silêncio as promessas,

és porto seguro na tempestade da existência.

És filha, herdeira do passado,

caminhante da tradição e do novo,

aquela que escuta e que desafia,

semeando a liberdade no solo das gerações.

És cuidadora, presença que acalenta,

voz que consola, mãos que saram,

és o colo onde o mundo repousa,

és o gesto simples que sustém vidas.

Mas és também mulher livre,

que levanta o rosto e ergue a voz,

que caminha com passos próprios,

na certeza de quem se basta e se pertence.

És mulher que trabalha, que sonha, que constrói,

arquitetando futuros com coragem e saber,

és quem levanta muralhas e colhe frutos,

quem semeia esperança em cada amanhecer.

Sagrada és, na tua essência indomável,

na tua capacidade de renascer das cinzas,

na tua resiliência silenciosa,

no teu poder de criar e de cuidar.

És natureza, és fogo e mar,

vento que rasga o tempo,

terra que dá vida,

água que molda o mundo.

És o grito e o silêncio,

o abraço e o embate,

és beleza que desafia as sombras,

és força que não se quebra.

Em cada célula tua pulsa o universo,

és início, meio e eternidade,

és a história escrita em cada ruga,

és a promessa de cada novo dia.

Mulher, em ti mora o infinito,

és semente e colheita,

és começo e recomeço,

és o poder mais puro,

és a força mais bela.

Que ninguém te cale, que ninguém te diminua,

pois em ti habita o sagrado da criação,

em ti se espelha a beleza do mundo,

e na tua coragem se escreve a história da vida.