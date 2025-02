Uma das marcas mais características das comunidades portuguesas espalhadas pelos quatro cantos do mundo é indubitavelmente a sua dimensão empreendedora, como corroboram as trajetórias de diversos compatriotas que criam empresas de sucesso e desempenham funções de relevo a nível cultural, social, económico e político.

Nos vários exemplos de empresários lusos da diáspora, cada vez mais percecionados como um ativo estratégico na promoção e reconhecimento internacional do país, destaca-se o percurso inspirador e de sucesso de Manuel Soares.

Natural de Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, onde nasceu em 1964, Manuel Soares partiu, no alvorecer da maioridade, para França, a mais numerosa das comunidades portuguesas na Europa e uma das principais comunidades estrangeira estabelecidas no território gaulês, rondando um milhão de pessoas. Encetando um percurso socioprofissional, inicialmente com o seu pai numa empresa, que forjou uma personalidade abnegada, e profundamente comprometida com o trabalho e a família.

Dotado de um singular espírito empreendedor e capacidade inovadora, o emigrante severense criou no ocaso dos anos 80 a sua primeira empresa na área dos mosaicos, e nos anos 90, na “Cidade Luz”, fundou aquela que é atualmente a referência do seu grupo empresarial, a Real Marbre, uma empresa de revestimentos em mármore e pedra, com sede na rua de Saint Florentin, perto da Concorde.

A qual é, até aos dias de hoje, uma parceira privilegiada das maiores empresas de “design” de interiores, responsável pela decoração de lojas de conceituadas marcas de moda internacionais, como a Louis Vuitton, Prada, Dior, Yves Saint Laurent, Gucci e Celine, entre outras. Assim como, de hotéis de cinco estrelas, como por exemplo, o Hôtel Lutetia ou o Hotel Crillon, em Paris, e habitações de luxo, em parceria com arquitetos e “designers” de interiores.

Entre as características mais distintivas do empresário de sucesso radicado em Paris, detentor de um grupo empresarial que fatura anualmente entre vinte e cinco a trinta milhões de euros, destaca-se ainda a profunda ligação e sentimento pátrio, que conjuga com a constante promoção de uma cultura de inovação. Como corrobora o conceito desenvolvido a partir de 2015, em que as pedras de mármores são estruturadas em forma de “favo de abelha”, e cuja produção, passou a ser processada em Viana do Castelo, na capital do Alto Minho, que recebeu deste modo um investimento que gerou cerca de duas dezenas de postos de trabalho e um importante impulso económico.

Um estímulo na coesão territorial, que a Real Marbre ampliou nos últimos anos na região, com o investimento de cerca de quatro milhões de euros, numa nova fábrica na Zona Industrial do Neiva, e que alavancou a criação de uma trintena de novos postos de trabalho.

É a partir do “coração do Minho”, que a empresa pertencente ao Grupo Manuel Soares (Real Marbre, Ventestival, Stone Dark e Mineral System), recebe mármores de todo o mundo, que são ali trabalhados e exportados para várias latitudes geográficas. Como França, Dubai, Japão ou Estados Unidos, onde decoram lojas de marcas de luxo, mormente, a Louis Vuitton, Prada, Dior, Yves Saint Laurent, Gucci ou Celine.

O sucesso que o empresário emigrante alcançou ao longo das últimas décadas no mundo dos negócios, tem sido acompanhado igualmente de uma estreita ligação e apoio à comunidade luso-francesa. Como espelha, a sua dimensão de dirigente associativo da Academia do Bacalhau de Paris, uma coletividade, a cujos destinos, presidiu de 2019 a 2022, e que nos últimos anos tem fomentado uma intensa atividade na promoção da solidariedade e portugalidade na capital francesa. É o caso, por exemplo, da campanha de solidariedade anualmente realizada na quadra natalícia, através da recolha de roupa, calçado, artigos para o lar e brinquedos, que são distribuídos por agregados familiares carenciados, e associações em França e Portugal.

Uma das figuras mais conhecidas da comunidade luso-francesa, o percurso de vida de Manuel Soares, empresário da diáspora e genuíno embaixador de Portugal no mundo, robustecem as palavras do Chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, no ocaso do ano transato, aquando do encontro anual do Conselho da Diáspora Portuguesa: “A Diáspora Portuguesa é inseparável da nossa história e do nosso soft power. Nós somos portugueses, somos universais e por isso a Diáspora é um fator estratégico essencial para o país pelo impacto artístico, cultural, científico e tecnológico que promove”.