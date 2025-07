Em apenas 53 dias, o JM percorreu os 11 concelhos da Madeira e promoveu igual número de debates no âmbito do projeto Jornadas Madeira. Ontem, na Calheta, aconteceu o último dos 11 episódios desta quinta temporada. A elevada concentração eleitoral a que a Região tem estado sujeita nos últimos meses fez derrapar o início desta volta às ilhas, que aconteceu a partir da segunda metade de maio, justamente para dar o espaço necessário às eleições legislativas regionais de 23 de março e às nacionais de 18 de maio. Pelo meio, meteram-se outros eventos públicos, feriados e datas comemorativas que obrigaram a ligeiros adiamentos até concluir o circuito na primeira metade de julho, contra o que estava calendarizado desde o início do ano. Mas, o que demorou a arrancar, rapidamente circulou pelas duas ilhas em menos de dois meses.

Foi um trabalho duro no Jornal. Para os jornalistas todos, para o Secretariado que apoiou na retaguarda, para a Maquetagem, para a Rádio e para todos os departamentos da Empresa. Também o foi para o Canal NaMinhaTerra, parceiro desde a primeira hora deste projeto iniciado em 2019.

Foi intenso. Mas valeu o esforço!

Foi um gosto voltar a dar voz ao Poder Local. Foi bom ouvir presidentes de Assembleias Municipais, raramente chamados a participar. E nove aceitaram partilhar connosco as suas experiências nestes quatro anos, com um a ser representado por um deputado municipal. Foi fundamental convocar presidentes de Câmara para ouvir na primeira pessoa o balanço deste mandato. E todos os presidentes de Câmara disseram que sim ao nosso desafio. Todos aceitaram o repto e vieram expor e expor-se com o resultado das suas políticas. Foi determinante convidar os 54 presidentes das Juntas de Freguesia. Nem todos estiveram presentes, mas a esmagadora maioria participou com afinco. Lamentamos que alguns, poucos, tenham faltado à chamada.

Tão bom como ouvir os autarcas, foi ver plateias bem compostas de gente interessada. Pessoas que prescindiram de outros compromissos para assistir aos debates. Para representar as suas instituições locais. Para falar por si e pelos seus. Para perguntar. Para responder. Para criticar. Para elogiar. Para comentar. Tudo isso faz parte de um projeto com a marca JM que vai na quinta temporada. Que dá voz a quem não tem. Que permite o saudável debate de ideias. Que aprecia perspetivas diferentes de ver a mesma coisa. Que aceita propostas para o bem comum. Que valoriza as comunidades locais. Que eleva mais alto o poder do Poder Local.

A essência de Jornadas Madeira volta a ficar bem vincada ao longo dos 11 episódios desta quinta temporada. Mais do que o balanço, muito mais do que debates, estamos convictos de que ajudamos a construir o verdadeiro espírito da cidadania ativa. Da participação livre e comprometida apenas com o interesse da comunidade. Foi o nosso contributo para uma sociedade mais atenta, mais empenhada e participativa. E foi muito bom estar deste lado!

Resta agradecer, seguindo a ordem de cada debate, na pessoa dos presidentes de Câmara.

Obrigado, Ricardo Nascimento, Ribeira Brava

Ricardo Franco, Machico

Dinarte Fernandes, Santana

Sónia Pereira, Câmara de Lobos

Célia Pessegueiro, Ponta do Sol

Cristina Pedra, Funchal

Nuno Batista, Porto Santo

Élia Ascensão, Santa Cruz

Emanuel Câmara, Porto Moniz

José António Garcês, São Vicente

Carlos Teles, Calheta

E obrigado a todos os que nos acompanharam através das rádios, dos vídeos, do site, da edição impressa e das redes sociais do JM.