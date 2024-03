Sem que nada o fizesse prever, mas já todos o anunciassem, eis que surge uma lista alternativa para as eleições internas do PSD. Não há muito tempo, o ainda presidente já tinha convidado, ainda que em jeito de desafio, a que alguém saísse do sofá. Na altura eu até pensei que estivesse a falar dos problemas da habitação e na idade cada vez mais avançada com que os “jovens” abandonam a sala dos pais... Mas não! Dizia o senhor que “o processo eleitoral está aberto, quem quiser concorrer concorre, quem quiser protestar protesta, mas depois vai haver disciplina partidária”. Mesmo não sendo militante, engoli em seco perante tão assertivo aviso à navegação. Até me tremeram as pernas e o que tenho a meio delas. Afinal aquilo era mesmo a sério. Respirei fundo e tentei acalmar-me.

Assim que estava a conseguir controlar os níveis de ansiedade, apanho novo susto. Se a lista de Miguel Albuquerque já era conhecida e eu tivesse ficado com a sensação de que tinha por ali passado uma brigada da Serlima tal era a limpeza, eis que a lista de Manuel António Correia traz uma lufada de ar tão fresco que eu quase me constipei. A-a-a-atchimportante que se chame gente nova para a política. Desde que tenham 18 anos... E que se acolham excomungados? Também. Porém, no meio de mais valias (não terem ido) e de trunfos, eu creio que as listas acabaram por ficar equilibradas. Estavam então reunidas todas as condições para uma 3.ª Guerra Mundial.

Depois da Ucrânia e da Faixa de Gaza, tínhamos uma Rua dos Netos a ferro e fogo. Só faltava contar as espingardas e abrir a época da caça ao voto. Se de um lado se começou no “porta a porta”, do outro não se perdeu tempo e pegou-se no telefone. “Está sim. Daqui fala da Quinta Vigia. Só para lembrar que dia 21 é para votar e não se esqueça de avisar a sua cunhada que trabalha nas Finanças, o primo das Pescas e o sogro da Inclusão e Juventude, não vá eles se esquecerem e depois ficarem sem trabalho”. Ups. A chamada foi abaixo. Devia ser da linha. É que parece que as telecomunicações também já tiveram melhores dias para aquelas bandas.... Digo isto porque ouvi alguém queixar-se que ligava, ligava e ligava para a sede do partido e não conseguia falar com ninguém. Simplesmente não dava nada. O que é lamentável, diga-se de passagem. Ainda para mais quando a única coisa que queriam era saber como pagar as quotas. Enfim.... Tivessem pago antes também. Só se lembraram disso agora?! Militantes de bolso dum raio.

Ponham os olhos no Dr. Alberto João. O homem deve ter tudo em dia. E se não tem, é como se tivesse. É que, sem deixar arrefecer o canhão, o eterno Presidente já escolheu o lado da barricada. Se me permite a ousadia, tenha calminha. Não se precipite. Pelo que percebi, as listas ainda não estão fechadas. Uma tal de Patrícia Dantas foi substituída por uma Sónia Pereira de Câmara de Lobos. Uns dizem que foi uma contra ofensiva pelo facto da lista rival apresentar 2 nomes de peso xavelhas. Outros dizem que foi apenas uma operação plástica e a ideia era melhorar a imagem. Eu não sei. O que sei é que a primeira já veio dizer que “nunca chegou a assinar” por lista nenhuma. Aiminha nossa. Depois disto só quero ver o que diz o Trump e o Lula.

Mas vá. Acabemos com isto porque o Dr. Miguel Albuquerque já deve estar a ficar aborrecido e tudo o que menos quero é incomodá-lo com baboseiradas. Já basta terem perguntado se, e uma vez que afirmou não precisar “do apoio de Lisboa”, continuaria a ser presidente da Mesa do Congresso Nacional do PSD. Isso lá é coisa que se pergunte? Ainda assim fez questão de responder: “Quando eu quiser ir embora peço a demissão”. Oh. Então e a gente não sabe disso? Se há coisa que ninguém lhe pode apontar é não ter um rumo. Prometeu? Cumpriu. Falou? Está fal(h)ado.