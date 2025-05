Uma viatura alegadamente “abandonada” está a causar constrangimentos no trânsito no Caminho de Santo António, junto à conhecida fábrica de bolos da zona. O veículo permanece no local desde esta sexta-feira, estacionado perto de uma curva apertada, o que tem gerado preocupação entre os condutores que ali passam.

A situação foi reportada às autoridades no final do dia de ontem, mas até à manhã de hoje, o carro continuava por remover. Segundo a denúncia endereçada por um leitor ao Jornal, a viatura está estacionada neste local já há mais de 24 horas.