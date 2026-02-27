Vento forte dá tréguas no domingo, mas regressa na segunda-feira

O vento forte que se tem feito sentir na Madeira e tem condicionado o Aeroporto da da Madeira - Cristiano Ronaldo deverá perder alguma intensidade ao longo desta sexta-feira e no sábado, criando mais “janelas de oportunidade” para as operações no Aeroporto. A indicação é de Ricardo Tavares, diretor do Observatório Meteorológico da Madeira e delegado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na Região, em declarações à JM/FM 88.8.
Segundo o responsável, prevê-se “uma pequena descida da intensidade do vento e uma rotação para nordeste”, o que poderá facilitar as aterragens. Ainda assim, o vento continuará a soprar com intensidade, com rajadas fortes, sobretudo nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira. As condições deverão melhorar significativamente no domingo. “Teremos uma diminuição muito significativa da intensidade do vento, com vento fraco a moderado do quadrante norte, sendo claramente um dia mais favorável”, explicou.
Contudo, a melhoria será temporária. A partir de segunda-feira, está previsto novo agravamento das condições, com aumento da intensidade do vento, que poderá voltar a causar perturbações, nomeadamente nas operações aéreas. A tendência aponta para que o vento se mantenha forte até quarta-feira, começando a diminuir apenas a partir da tarde desse dia. No que diz respeito à precipitação, o fim de semana deverá ser marcado por aguaceiros, mais frequentes nas vertentes norte e nas terras altas da ilha da Madeira, embora possam ocorrer em todo o arquipélago.
Já na segunda-feira, está prevista precipitação mais persistente, sobretudo durante a madrugada, mantendo-se mais intensa nas terras altas e nas vertentes norte.
Quanto ao estado do mar, são esperadas ondas de noroeste com dois a três metros na costa norte da Madeira e na ilha do Porto Santo ao longo desta sexta-feira e durante o fim de semana. Na costa sul, as ondas deverão variar entre um e dois metros.
A partir do final da tarde de segunda-feira, prevê-se um novo aumento da agitação marítima, com ondas que poderão atingir os quatro a cinco metros na costa norte e no Porto Santo, situação que deverá prolongar-se até quarta-feira. A agitação marítima deverá começar a diminuir novamente a partir da tarde desse dia.
Face a este cenário, Ricardo Tavares admite que poderá ser emitido um aviso meteorológico para agitação marítima forte na costa norte da Madeira e na ilha do Porto Santo entre segunda e quarta-feira, caso as previsões se mantenham.
