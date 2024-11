Um acidente, ocorrido por volta das 18h20, no túnel do Porto da Cruz, na Via Expresso, causou um ferido grave e mantém a via encerrada.

No local, segundo fonte dos Bombeiros de Machico, estão ainda a EMIR e duas ambulâncias da corporação.

Tratou-se de uma colisão. Desconhece-se, para já, mais pormenores. A vítima será do sexo masculino.

Na Internet circulam informações que este acidente terá tido desfecho fatal, mas oficialmente tal facto não nos foi confirmado.