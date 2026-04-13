Turistas nus em banhos noturnos voltam a alarmar moradores no Funchal (com vídeo)

Dois turistas foram filmados nus a tomar banho durante a madrugada do passado domingo na Praia de São Tiago, no Funchal, numa situação que está a gerar indignação entre residentes e algumas pessoas que aproveitavam a hora para passear naquele local.
O episódio ocorreu por volta da uma da manhã, numa altura em que a visibilidade é reduzida e o mar pode apresentar forte agitação, aumentando significativamente o risco de acidente. Recorde-se que trata-se de uma zona onde já se registaram mortes.
A denúncia partiu de um morador local, que captou imagens do momento. Segundo o próprio, além do comportamento imprudente, os indivíduos terão reagido de forma agressiva. “Os turistas ofenderam cada pessoa que passava”, relatou.
O caso volta a expor comportamentos de risco por parte de alguns visitantes, ignorando perigos conhecidos daquela zona costeira.
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