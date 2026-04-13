MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Turistas nus em banhos noturnos voltam a alarmar moradores no Funchal (com vídeo)

    Turistas nus em banhos noturnos voltam a alarmar moradores no Funchal (com vídeo)
    Turistas ainda reclamaram para quem os chamava a atenção. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
13 Abril 2026
11:09

Dois turistas foram filmados nus a tomar banho durante a madrugada do passado domingo na Praia de São Tiago, no Funchal, numa situação que está a gerar indignação entre residentes e algumas pessoas que aproveitavam a hora para passear naquele local.

O episódio ocorreu por volta da uma da manhã, numa altura em que a visibilidade é reduzida e o mar pode apresentar forte agitação, aumentando significativamente o risco de acidente. Recorde-se que trata-se de uma zona onde já se registaram mortes.

A denúncia partiu de um morador local, que captou imagens do momento. Segundo o próprio, além do comportamento imprudente, os indivíduos terão reagido de forma agressiva. “Os turistas ofenderam cada pessoa que passava”, relatou.

O caso volta a expor comportamentos de risco por parte de alguns visitantes, ignorando perigos conhecidos daquela zona costeira.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Têm razão os enfermeiros em pedir escusa de responsabilidades?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas