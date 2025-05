Turistas chocados com lixo nas piscinas naturais do Aquário (Porto Moniz) e levadas da Madeira

Alguns turistas que visitaram, esta sexta-feira, as piscinas naturais do Aquário/Cachalote, no Porto Moniz, ficaram surpreendidos com a quantidade de beatas de cigarro espalhadas por vários pontos daquela infraestrutura. Um profissional do setor do turismo enviou ao JM uma fotografia ilustrativa da situação, lamentando o sucedido.

Após o alerta, funcionários da Câmara Municipal do Porto Moniz realizaram uma ronda pelas piscinas e procederam à limpeza de algumas zonas, devolvendo outro aspeto e qualidade ao espaço.

O mesmo profissional do turismo acrescenta que este tipo de cenário tem sido recorrente, afetando locais que outrora eram cartões-postais do turismo madeirense.