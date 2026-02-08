Turista resgatada após várias horas de buscas na Ribeira da Janela

Uma turista que pediu socorro ao início da tarde foi encontrada há pouco pelas equipas dos Bombeiros, da Polícia Florestal e da Polícia de Segurança Pública (PSP). Inicialmente, a informação apontava para um alerta dado apenas ao final da tarde, mas o JM apurou que a operação de socorro se prolongou por várias horas, uma vez que, numa primeira tentativa, a mulher não foi localizada.

Segundo os primeiros dados transmitidos pela própria ao Comando Regional de Operações de Socorro (CROS), a turista, de 29 anos, encontrava-se sozinha e não apresentava ferimentos. No entanto, quando foi finalmente localizada, já depois das 21 horas, estava sentada e incapaz de se movimentar, obrigando à prestação de assistência no local e ao início do transporte até à estrada, operação que deverá ainda demorar mais algumas horas.

A intervenção foi inicialmente desencadeada pela PSP, mas o reforço de meios ativados pela Proteção Civil acabou por acelerar o desfecho da operação de resgate.

