MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Turista resgatada após várias horas de buscas na Ribeira da Janela

    Turista resgatada após várias horas de buscas na Ribeira da Janela
    Várias equipas estiveram envolvidas na operação de busca e resgate da turista. ARQUIVO JM.
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
08 Fevereiro 2026
22:28
Tal como o JM avançou na sua edição online, uma mulher tinha pedido ajuda por estar perdida na serra, na Ribeira da Janela, durante este domingo. Polícia, Bombeiros e Polícia Florestal iniciaram a operação de busca, que acabou ainda há pouco. Ao que parece, afinal, a mulher está também ferida.

Uma turista que pediu socorro ao início da tarde foi encontrada há pouco pelas equipas dos Bombeiros, da Polícia Florestal e da Polícia de Segurança Pública (PSP). Inicialmente, a informação apontava para um alerta dado apenas ao final da tarde, mas o JM apurou que a operação de socorro se prolongou por várias horas, uma vez que, numa primeira tentativa, a mulher não foi localizada.

Segundo os primeiros dados transmitidos pela própria ao Comando Regional de Operações de Socorro (CROS), a turista, de 29 anos, encontrava-se sozinha e não apresentava ferimentos. No entanto, quando foi finalmente localizada, já depois das 21 horas, estava sentada e incapaz de se movimentar, obrigando à prestação de assistência no local e ao início do transporte até à estrada, operação que deverá ainda demorar mais algumas horas.

A intervenção foi inicialmente desencadeada pela PSP, mas o reforço de meios ativados pela Proteção Civil acabou por acelerar o desfecho da operação de resgate.

.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual considera ser a melhor utilização futura para o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas