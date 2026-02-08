Ribeira da Janela: Equipas de busca e socorro tentam encontrar turista perdida

A Polícia de Segurança Pública (PSP) montou, ao final desta tarde, uma operação de busca, socorro e resgate na Ribeira da Janela, no Porto Moniz. Esta situação é liderada pela Polícia porque a mulher não está ferida, mas sim perdida.
Além da PSP, também os bombeiros participam nas diligências com uma equipa especializada em resgate e ainda um corpo da Polícia Florestal, que procura uma turista que se perdeu, apurou o JM.
Apesar de terem sido fornecidas as coordenadas do local onde se encontraria, as equipas ainda não tinham conseguido localizar a vítima, mesmo com vários meios já posicionados no terreno.
Com a chegada da noite, a situação tende a agravar-se, sobretudo se existirem ferimentos na turista. Porém, várias fontes da Proteção Civil contactadas pelo JM garantem que a mulher está sozinha e não se encontra ferida. Aliás, os contactos entre a mulher e as autoridades assim o indicam.
Todos crescemos com a ideia de mandar. Não sabemos bem o que vamos querer ser. Na verdade, não sabemos, sequer, o que vamos querer fazer da vida. Mas mandar...
silviamariamata@gmail.com
Guilherme quer é que morra gente para ele ir aos funerais e depois ir beber vinho para as tascas” – conversas de minha mãe, sempre a rir, mas afogueada...
A internet, em particular as redes sociais, não trouxe apenas maior proximidade entre pessoas. Trouxe também mais ruído, mais desinformação e uma perigosa...
Os últimos dias na política regional, podiam configurar na perfeição o manual “A arte de transformar um problema criado por si num problema dos outros.”,...
“Le capitalisme porte em lui la guerre comme la nuée porte l’orage” - O capitalismo traz em si a guerra como a nuvem traz a tempestade, disse Jean Jaurès...
Escrevi este texto sob preocupação.
Não me confundir com a incultura pequeno-burguesa dos que, sempre dependurados no Sistema Político vigente, rapidamente...
DO FIM AO INFINITO
Numa noite de copos, algures no decurso da primeira década do século XXI, conheci uma moça chamada Esménia e ela disse-me que era uma pessoa muito deprimente...
Quando Donald Trump declarou que o seu governo timonaria a Venezuela com o objetivo de extrair petróleo para beneficiar empresas dos EUA, usou uma terminologia...
As eleições presidenciais de 2026 estão a decorrer num contexto político claramente diferente daquele que marcou décadas de vida democrática em Portugal....
Há momentos na vida democrática em que o voto deixa de ser um gesto de entusiasmo, de esperança ou de confiança no futuro. São momentos em que pouco mais...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
O Presidente da República eleito, António José Seguro, afirmou hoje que deixa de ver André Ventura como adversário, frisando que partilham o dever de “trabalhar...
António José Seguro, vencedor das eleições presidenciais, deixou hoje a primeira palavra para as pessoas atingidas pelo mau tempo, prometeu que não as...
André Ventura, o candidato derrotado na segunda volta das eleições presidenciais, revelou que telefonou esta noite a António José Seguro para o felicitar...
O candidato presidencial André Ventura reconheceu hoje a derrota na segunda volta das eleições, mas considerou que os portugueses o colocaram “no caminho...
André Ventura perdeu hoje a segunda volta das eleições presidenciais na freguesia onde nasceu, Algueirão-Mem Martins, no concelho de Sintra, com 34,99%,...
O suplente Anísio Cabral marcou hoje o golo da vitória do Benfica na receção ao Alverca, por 2-1, em jogo da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol,...
António José Seguro venceu a segunda volta das eleições presidenciais na Madeira, mas André Ventura voltou a reforçar a sua votação com mais 15 mil votos,...
Uma turista que pediu socorro ao início da tarde foi encontrada há pouco pelas equipas dos Bombeiros, da Polícia Florestal e da Polícia de Segurança Pública...
O presidente do Chega, André Ventura, derrotado hoje na segunda volta das eleições presidenciais, superou em mais de 280 mil votos neste ato eleitoral...
O futuro Presidente da República registou um aumento significativo em termos de resultados no arquipélago madeirense.
António José Seguro tinha sido o segundo...