Ribeira da Janela: Equipas de busca e socorro tentam encontrar turista perdida

A Polícia de Segurança Pública (PSP) montou, ao final desta tarde, uma operação de busca, socorro e resgate na Ribeira da Janela, no Porto Moniz. Esta situação é liderada pela Polícia porque a mulher não está ferida, mas sim perdida.

Além da PSP, também os bombeiros participam nas diligências com uma equipa especializada em resgate e ainda um corpo da Polícia Florestal, que procura uma turista que se perdeu, apurou o JM.

Apesar de terem sido fornecidas as coordenadas do local onde se encontraria, as equipas ainda não tinham conseguido localizar a vítima, mesmo com vários meios já posicionados no terreno.

Com a chegada da noite, a situação tende a agravar-se, sobretudo se existirem ferimentos na turista. Porém, várias fontes da Proteção Civil contactadas pelo JM garantem que a mulher está sozinha e não se encontra ferida. Aliás, os contactos entre a mulher e as autoridades assim o indicam.