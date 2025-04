Uma mulher estrangeira, de 57 anos, sofreu esta tarde uma queda no Miradouro da Ponta do Rosto, no Caniçal, tendo necessitado de assistência pré-hospitalar.

Os Bombeiros Municipais de Machico foram chamados para o resgate pelas 14h00, onde se depararam com a vítima com uma suspeita de fratura no tornozelo direito.

Após o resgate efetuado com sucesso, a turista foi transportada ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.