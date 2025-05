Turista morre na Levada da Serra

O homem estava a andar de bicicleta com família e amigos, sentiu-se mal e acabou por perder os sinais vitais.

Um homem com cerca de 60 anos morreu esta tarde enquanto percorria a Levada da Serra, na zona das Quatro Estradas, na freguesia da Camacha, confirmou ao JM uma fonte dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

De acordo com a mesma fonte, o turista estrangeiro circulava de bicicleta acompanhado pela família e amigos, entre eles estava a sua esposa. De repente, o ciclista parou, começou a vomitar e acabou por perder os sinais vitais, ficando inanimado no local. Foi dado o alerta logo e as equipas de socorro foram rápidas a chegar ao local

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, apoiados por uma ambulância, acorreram de imediato à ocorrência e iniciaram manobras de suporte básico de vida (SBV). Também a equipa médica da EMIR esteve no local e fez todos os esforços para reanimar o homem, mas as manobras foram infrutíferas. O óbito acabou por ser declarado no local pelo médico da EMIR.

Foram igualmente mobilizadas as autoridades policiais e de saúde para a levada da Serra, onde aconteceu este caso trágico. Neste momento, os bombeiros procedem ao transporte do corpo para a estrada, onde será entregue ao delegado de saúde, que irá dar início ao processo de investigação.

Ao que tudo indica, a morte terá sido causada por uma doença súbita.