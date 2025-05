Turismo de campismo “selvagem” continua no Miradouro do Guindaste

Profissionais do setor turístico alertam para a prática crescente de “campismocar” em locais icónicos da ilha, comprometendo a qualidade do turismo e a reputação da Madeira. O presidente da Autarquia de Santana, Dinarte Fernandes, disse ao JM que se “trata” claramente de “ocupação indevida do espaço público” e que a PSP está informada da situação. Segundo revela ao Jornal, a PSP devia de atuar sobre estes casos.

Ainda não passou uma semana desde que o JM denunciou a presença de viaturas adaptadas para campismo no Miradouro do Guindaste e já circulam novas imagens nas redes sociais a mostrar o agravamento da situação.

No mesmo local, foi agora improvisado um “quarto” para pernoita e até um “quintal” onde se seca roupa ao ar livre. Esta manhã, um grupo de turistas ficou surpreendido ao assistir a uma cena que, infelizmente, se tem tornado recorrente naquele miradouro.