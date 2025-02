Três pessoas hospitalizadas em acidente violento no Funchal

Três pessoas foram hospitalizadas ontem após um acidente de viação violento que aconteceu entre a Praça Severiano Ferraz, conhecida como a praça da Cruz Vermelha, e a Rua 5 de Outubro, no Funchal.

O acidente ocorreu por volta das 23 horas e envolveu uma motorizada e um veículo ligeiro de passageiros. O jovem motociclista, de 19 anos, sofreu vários ferimentos traumáticos nos membros inferiores e superiores e era o ferido que precisava de mais cuidados.

As outras vítimas foram duas mulheres, uma de 33 e outra de 42 anos, que estavam no veículo ligeiro de passageiros. Uma das mulheres apresentava escoriações nas mãos e face devido aos vidros do para-brisas, enquanto a outra foi transportada ao hospital por precaução, já que estava visivelmente assustada.

No local estiveram duas equipas de socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa, apoiadas por duas ambulâncias, e a Polícia de Segurança Pública (PSP) está a investigar as causas da colisão.