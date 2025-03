Três feridos foi o resultado de uma colisão ocorrida por volta das 20h40, na saída do túnel, na Madalena do Mar.

No local, estiveram os bombeiros da Ribeira Brava e da Ponta do Sol, com duas ambulâncias e um carro de desencarceramento, e também os bombeiros da Calheta, com uma ambulância.

Desconhece-se a gravidades dos ferimentos sofridos pelas vítimas, encaminhadas ao Serviço de Urgências.

Segundo fonte dos bombeiros, o túnel ainda se encontra encerrado.