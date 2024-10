Foram detidos 3 homens e apreendidos dois quilos de haxixe, meio quilo de canábis e uma pequena quantidade de heroína na sequência da execução de 3 mandados de busca solicitados à autoridade judicial no decurso de investigações conduzidas pelas Divisões Policiais do Machico e do Funchal, no âmbito de dois processos independentes. A investigação conduzida pela PSP do Funchal incidiu sobre dois indivíduos do sexo masculino, com idades entre os 33 e os 57 anos, ambos com antecedentes criminais, que residiam na zona alta do Funchal. A PSP já acompanhava há algum tempo as movimentações destes suspeitos cuja conduta parecia indiciar a venda de produto estupefaciente a consumidores e a alguns pequenos intermediários.Aos detidos foram aprendidas 3 gramas de heroína, suficientes para cerca de 30 doses individuais e 41 gramas de haxixe suficientes para cerca de 82 doses individuais. Para além da droga foram apreendidos 8 telemóveis, 3 balanças digitais, dinheiro, supostamente resultante da venda dos estupefacientes e 2 viaturas que seriam utilizadas frequentemente na prática dos atos criminosos.

A investigação conduzida pela PSP de Machico incidiu sobre um indivíduo do sexo masculino com 52 anos, residente em Santana, que esteve em tempos emigrado em Inglaterra. As investigações decorriam há cerca de um mês e pelas movimentações observadas junto à casa do suspeito previa-se a existência de alguma quantidade de produto estupefaciente. Obtido o mandado de busca e com a colaboração das equipas cinotécnicas da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia, procedeu-se à entrada na residência do suspeito, onde foram encontrados escondidos em sacos e ocultados numa parede falsa quase 2 quilogramas de haxixe, droga suficiente para cerca de 4 mil doses individuais e cerca de meio quilo de canabis, suficientes para 200 doses individuais.Ao detido foram ainda apreendidos um motociclo, um telemóvel e uma pressão de ar, uma quantia significativa de euros e libras.Os detidos no Funchal, um ficou a aguardar julgamento com TIR e o outro aguarda apresentação ao Juiz de instrução criminal (JIC) para aplicação das medidas de coação.O detido em Santana, aguarda nos quartos de detenção da PSP a apresentação ao JIC também para aplicação das medidas de coação