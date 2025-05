O Aeroporto da Madeira voltou a sofrer contratempos devido ao vento forte.

De acordo com o movimento aéreo na página oficial do Aeroporto, três aviões tiveram de divergir esta tarde, sendo que pelo menos um foi aterrar no Aeroporto do Porto Santo.

O aparelho que foi encaminhado para a ilha dourada provinha de Gatwink, um dos Aeroportos da capital inglesa. O avião da companhia easyJet tinha previsão de aterragem para as 18h40, mas até ao momento os passageiros ainda não foram informados de quando vão embarcar para concluir a viagem até à Madeira.

Os outros dois aviões que divergiram esta tarde foram os voos provenientes de Genebra, na Suíça, e de Katowice, na Polónia. As horas de aterragem destes dois aparelhos eram previstas para as 17h45 e 19h35, respetivamente,

Por esta altura, alguns aparelhos estão a conseguir aproveitar paragens do vento e estão a aterrar.