Trabalhadora ferida após palete cair em cima dos dedos

Uma mulher ficou ferida este sábado, na sequência da queda de uma palete de madeira sobre a sua mão, enquanto trabalhava num posto de combustível localizado na Avenida do Infante, no Funchal.
Os colegas de trabalho conseguiram retirar a palete de cima da vítima e prestaram-lhe os primeiros cuidados, antes da chegada dos socorristas.
A trabalhadora sofreu lesões nos dedos da mão, com algumas deformações visíveis. Foi assistida no local por elementos da Cruz Vermelha Portuguesa e posteriormente transportada ao hospital, onde acabou por ficar internada no serviço de urgências.
«Nunca mais!»
(abril de 1945), Cartazes de Sobreviventes do Campo de Concentração de Buchenwald (em várias línguas).
Em 1945, as tropas aliadas marchavam...
“Há uma grande desigualdade de acesso ao Ensino Superior. Reduzirmos as propinas é colocar toda a sociedade a pagar o ensino daqueles que tiveram o privilégio...
Quando uma direção partidária perde uma bússola ideológica (isto, assumindo que alguma vez a terá tido), o barco é guiado pelo sabor de uma interpretação...
DO FIM AO INFINITO
João Apolinário era um homem de condição baixa e má fama, um troglodita, e toda a gente tinha medo dele, mas também era muito amigo de um ilustre alemão...
Quando liderei o PSD Madeira / Partido da Autonomia, duas, três vezes ao ano percorria todos os Concelhos, Funchal incluído, para reunir com os Militantes....
A Região Administrativa Especial de Macau, ao extinguir os seus municípios e freguesias em 2001, deu uma lição de maturidade política que a Madeira tarda...
A permanência de doentes hospitalizados que, do ponto de vista clínico apresentam condições para regressar ao domicílio ou transitar para outro nível de...
Já muito se discorreu sobre os benefícios de se ter um cão, mas nem sempre se conhecem os requisitos legais (e não só) para o ter.
Um cão é um compromisso...
Mais uma silly season e os temas não fogem muito aos do ano passado. É agosto e o país volta a ser assolado por incêndios, pessoas a perder casas, animais...
Quando um pai agride a mãe em frente do filho de nove anos, como aconteceu em Machico recentemente, não é apenas a mulher que sofre. A criança também sofre...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
O cabo que unia as duas cabinas do elevador da Glória “cedeu no seu ponto de fixação” da carruagem que descarrilou, revelou hoje o Gabinete de Prevenção...
A Nova Direita visitou hoje o Bairro da Quinta Josefina para contactar com os moradores e “perceber que tipo de intervenção” a empresa municipal Sociohabita...
Em nota enviada à nossa redação, o deputado Francisco Gomes, eleito pelo Chega para a Assembleia da República, acusou ontem o diretor-geral de Reinserção...
São já algumas as pessoas que vão chegando ao Parque de Santa Catarina para garantirem que ficam num bom lugar para assistir às atuações deste que é já...
Portugal entrou da melhor forma na qualificação europeia para o Mundial 2026, ao vencer esta tarde, em Erevan, a Arménia por 5-0.
A goleada começou a ser...
O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, realizou este sábado uma visita de trabalho ao Porto Santo para acompanhar diversos...
O Ministério da Saúde assinou esta semana com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) o protocolo de negociação sobre os novos modelos de organização...
A concelhia do CDS-PP Funchal e a concelhia da Juventude Popular (JP) do Funchal promoveram ontem uma visita ao Observatório e Parque de Astronomia do...
Foi com “surpresa” que Elsa Fernandes, em declarações à rádio JM-FM, diz ter recebido o convite para liderar a pasta da Educação. Ainda assim, garante...
O Bloco de Esquerda, na voz de Dina Letra, acusa a Câmara Municipal do Funchal de ter sido “incompetente” no uso das verbas da habitação atribuídas ao...