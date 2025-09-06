Trabalhadora ferida após palete cair em cima dos dedos

Uma mulher ficou ferida este sábado, na sequência da queda de uma palete de madeira sobre a sua mão, enquanto trabalhava num posto de combustível localizado na Avenida do Infante, no Funchal.

Os colegas de trabalho conseguiram retirar a palete de cima da vítima e prestaram-lhe os primeiros cuidados, antes da chegada dos socorristas.

A trabalhadora sofreu lesões nos dedos da mão, com algumas deformações visíveis. Foi assistida no local por elementos da Cruz Vermelha Portuguesa e posteriormente transportada ao hospital, onde acabou por ficar internada no serviço de urgências.