MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Trabalhadora ferida após palete cair em cima dos dedos

    Trabalhadora ferida após palete cair em cima dos dedos
    Equipa da Cruz Vermelha fez o socorro. Foto Paulo Graça
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
06 Setembro 2025
15:31
Comentários

Uma mulher ficou ferida este sábado, na sequência da queda de uma palete de madeira sobre a sua mão, enquanto trabalhava num posto de combustível localizado na Avenida do Infante, no Funchal.

Os colegas de trabalho conseguiram retirar a palete de cima da vítima e prestaram-lhe os primeiros cuidados, antes da chegada dos socorristas.

A trabalhadora sofreu lesões nos dedos da mão, com algumas deformações visíveis. Foi assistida no local por elementos da Cruz Vermelha Portuguesa e posteriormente transportada ao hospital, onde acabou por ficar internada no serviço de urgências.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Têm razão os pescadores em estarem revoltados por considerarem que são quem menos ganha no negócio do peixe?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas