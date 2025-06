Temperatura máxima ultrapassou os 28ºC durante este sábado

A estação meteorológica dos Prazeres, na Calheta, registou este sábado a temperatura mais alta da Região e uma das mais elevadas deste ano, com 28,2°C.

Tal como noticiado pelo JM, depois de uma manhã em que os termómetros oscilaram entre os 20°C e os 24°C, a tarde revelou-se escaldante. Nos Prazeres, na Calheta, os termómetros atingiram mesmo os 28,2°C desde as 00h00 deste sábado, registando um aumento de quase 5°C em apenas seis horas.

Outros pontos da Região também registaram temperaturas elevadas, como o Pico Alto (27,1°C), o Monte (26,5°C) e o Funchal (26,5°C, na estação do Observatório). Em Santa Cruz, os termómetros marcaram 26,1°C e, em São Vicente, 25,8°C. Já no Porto Santo, a temperatura máxima foi de 25,5°C.

Para se ter uma ideia das diferenças de temperatura na cidade do Funchal, enquanto a estação meteorológica do Lido registava 24,4°C, às 17 horas, no Lazareto (Observatório do IPMA) a temperatura era superior em cerca de 2°C, chegando aos 26,5°C.

Para este domingo, está previsto mais um dia de muito calor na Madeira, com os termómetros a poderem chegar aos 30°C. Também no Continente se verificam temperaturas extremas, que já atingiram perto dos 40°C, obrigando à emissão de avisos e alertas vermelhos para o perigo de incêndios.

Há sete distritos do País que estão sob aviso vermelho e assim vão continuar até às 21h00 de domingo. O alerta vermelho foi determinado para Lisboa, Setúbal, Portalegre, Beja, Évora, Santarém e Castelo Branco.