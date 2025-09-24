MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Suspeito de violar mulher no Caniçal fica em preventiva

    Suspeito de violar mulher no Caniçal fica em preventiva
    Arguido foi conduzido ao EPF, na Cancela. Joana Sousa
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
24 Setembro 2025
18:33
Comentários

O homem suspeito de violar uma mulher de 48 anos, no passado domingo, no Caniçal, ficou em prisão preventiva, após ser ouvido esta tarde pelo juiz de instrução criminal (JIC).

A sessão aconteceu no Tribunal da Comarca da Madeira, onde lhe foi aplicada a medida de coação mais grave, sendo privado da liberdade. O homem foi, entretanto, transportado para o Estabelecimento Prisional da Funchal. Após ser ouvido pelo juiz de instrução criminal, o suspeito ficará a conhecer as medidas de coação que lhe serão aplicadas.

Recorde-se que este caso ocorreu no domingo, tal como o JM fez referência nas suas plataformas eletrónicas.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas