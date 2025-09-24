Suspeito de violar mulher no Caniçal fica em preventiva

O homem suspeito de violar uma mulher de 48 anos, no passado domingo, no Caniçal, ficou em prisão preventiva, após ser ouvido esta tarde pelo juiz de instrução criminal (JIC).

A sessão aconteceu no Tribunal da Comarca da Madeira, onde lhe foi aplicada a medida de coação mais grave, sendo privado da liberdade. O homem foi, entretanto, transportado para o Estabelecimento Prisional da Funchal. Após ser ouvido pelo juiz de instrução criminal, o suspeito ficará a conhecer as medidas de coação que lhe serão aplicadas.

Recorde-se que este caso ocorreu no domingo, tal como o JM fez referência nas suas plataformas eletrónicas.