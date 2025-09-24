Suspeito de violação no Caniçal foi presente esta tarde a tribunal (com vídeo e foto)

Deu esta tarde entrada no Tribunal da Comarca da Madeira o homem suspeito de ter cometido uma alegada violação na noite de domingo, no Caniçal, conforme noticiou o JM na sua edição online.

O arguido, aparentando ser bastante jovem, foi conduzido ao edifício judicial por elementos da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Machico.