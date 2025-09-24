MADEIRA Meteorologia
Suspeito de violação no Caniçal foi presente esta tarde a tribunal (com vídeo e foto)

    Momento em que o suspeito chegava ao tribunal. PAULO GRAÇA
24 Setembro 2025
14:47
Deu esta tarde entrada no Tribunal da Comarca da Madeira o homem suspeito de ter cometido uma alegada violação na noite de domingo, no Caniçal, conforme noticiou o JM na sua edição online.

O arguido, aparentando ser bastante jovem, foi conduzido ao edifício judicial por elementos da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Machico.

Após ser ouvido pelo juiz de instrução criminal, o suspeito ficará a conhecer as medidas de coação que lhe serão aplicadas. Recorde-se que este caso ocorreu no domingo, tal como o JM fez referência nas suas plataformas eletrónicas.

