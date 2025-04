Entre dia 11 e 16 de abril, o Comando Regional da Madeira da PSP registou um total de 54 acidentes de viação nas estradas da Região que resultaram num total de 18 feridos, dois dos quais graves.

De acordo com o comunicado emitido, os sinistros foram distribuídos pelos seguintes concelhos: Funchal (23), Câmara de Lobos (5), Ribeira Brava (4), Porto Moniz (1), São Vicente (1), Santana (3), Machico (7), Santa Cruz (10).

Os sinistros resultaram num total de 16 feridos ligeiros, (10 no Funchal, 2 na Ribeira Brava, 1 no Porto Moniz, 1 em Machico, 2 em Santa Cruz) e 2 feridos graves no Funchal.

No que concerne às tipologias dos referidos acidentes de viação há a destacar um total de 35 colisões, 16 despistes, 1 atropelamento e dois acidentes de outras tipologias.