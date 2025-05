Segurança do Pingo Doce trava furto de whisky no Anadia

Dois homens foram intercetados na noite desta sexta-feira por um segurança do supermercado Pingo Doce, no Anadia Shopping, no Funchal, quando tentavam sair do estabelecimento após um furto de várias garrafas de whisky de elevado valor comercial.

Segundo relatos de uma testemunha ocular ao JM, os indivíduos foram apanhados em flagrante delito pelo segurança, já na posse dos artigos furtados.

Os responsáveis da loja, pertencente ao Grupo Jerónimo Martins, acionaram de imediato a Polícia de Segurança Pública (PSP), que se deslocou ao local para identificar os suspeitos e dar início a uma investigação ao furto.

Não foram registados feridos durante a ocorrência.