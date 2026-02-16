MADEIRA Meteorologia
Sapadores do Funchal acionados para acidente de mota na Cota 500

16 Fevereiro 2026
Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram, ao final da tarde desta segunda-feira, acionados para um acidente que envolveu um motociclo no túnel da Cota 500, na freguesia de Santo António, Funchal.

O condutor, do sexo masculino e na casa dos 20 anos, queixava-se de dores nos membros superiores e inferiores.

