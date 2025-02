SANAS socorreu pescador ferido a bordo de embarcação

Um pescador ficou hoje ferido a bordo de uma embarcação de pesca, anunciou a Associação de Socorro no Mar. Segundo uma nota do SANAS, a embarcação “afeta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz foi ativada a meio da tarde de hoje para assistir um pescador que se encontrava a bordo de uma embarcação de pesca a 5 Milhas a NE do Porto da Cruz”.

A vítima, do género masculino e na casa dos 50 anos, “apresentava uma hemorragia no membro superior esquerdo, na zona do punho, resultante de um corte profundo ocorrido durante a atividade de pesca”, revela a mesma nota.

O SANAS105 foi empenhado para o local, “a tripulação verificou o corte e efetuou penso compressivo para manter o controlo da hemorragia. Foi, após ser socorrido, “transbordado para a embarcação salva-vidas que o evacuou para o Centro de Salvamento Costeiro “onde aguardava uma ambulância da Companhia dos Bombeiros sapadores de Santa cruz para o transportar até unidade hospitalar.