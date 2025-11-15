MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

SANAS representou Portugal em conferência internacional de busca e salvamento marítimo

    SANAS representou Portugal em conferência internacional de busca e salvamento marítimo
    Comandante Operacional do SANAS Madeira, Ângelo Abreu, liderou a comitiva madeirense em Londres. DR/IMRF
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
15 Novembro 2025
10:00
Comentários
O SANAS Madeira participou em Londres numa conferência internacional dedicada ao reforço dos sistemas de busca e salvamento marítimo, onde apresentou a experiência regional e os resultados de um simulacro de grande escala.

O SANAS Madeira marcou presença, nos últimos dias, numa conferência internacional em Londres dedicada ao futuro dos sistemas de busca e salvamento marítimo (SAR). No encontro, organizações internacionais destacaram a urgência de avaliar a eficácia do atual sistema global de SAR e de identificar fragilidades que possam comprometer respostas rápidas, equitativas e eficientes.

A comitiva madeirense - a única representante de Portugal - integrou o Comandante Operacional do SANAS, Ângelo Abreu, que participou como orador, apresentando a realidade operacional da Região Autónoma da Madeira.

Entre os exemplos destacados esteve o simulacro de larga escala realizado a bordo do navio “Lobo Marinho”, que testou a capacidade de resposta a um cenário de desastre marítimo. Coube ao responsável do SANAS detalhar os procedimentos postos em prática e a articulação entre várias entidades de proteção civil, incluindo a Autoridade Marítima Nacional, o Serviço Regional de Proteção Civil, através do CROS e do SEMER, a PSP, a GNR, as Forças Armadas, bem como diversos organismos públicos e privados envolvidos no socorro marítimo.

O simulacro era um incêndio a bordo do Lobo Marinho, com necessidade de resgatar duas vítimas por helicóptero, num cenário de grande escala com 347 pessoas envolvidas, incluindo 118 tripulantes e observadores.
  • Reportagem do JM sobre o momento histórico do socorro no mar em larga escala.
    Reportagem do JM sobre o momento histórico do socorro no mar em larga escala. ARQUIVO JM

A apresentação evidenciou operações como evacuação simulada, resgate aéreo por helicóptero, resgate terrestre e triagem de sobreviventes em instalações de emergência.

Com esta participação, a Associação de Socorro no Mar da Madeira reforçou a visibilidade do trabalho desenvolvido na Zona Marítima da Madeira, demonstrando a capacidade regional para atuar em situações de catástrofe, incluindo grandes acidentes a bordo de navios ou ocorridos na orla marítima do arquipélago.

Para dar resposta a estas preocupações, a International Maritime Rescue Federation (IMRF), em colaboração com a Lloyd’s Register Foundation e a SeaFocus, lançou a Global Maritime SAR Systems Review, uma iniciativa internacional destinada a avaliar as capacidades de SAR a nível local, nacional e internacional.

O projeto, iniciado em junho de 2025 e com conclusão prevista para janeiro de 2027, resultará num relatório global que irá destacar riscos, oportunidades e recomendações baseadas em evidência, com o objetivo de reforçar a coordenação, a capacidade e o alinhamento de políticas em todo o ecossistema marítimo de busca e salvamento.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Porque razão Nacional e Marítimo desperdiçam tantos pontos na Madeira?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas