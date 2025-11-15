SANAS representou Portugal em conferência internacional de busca e salvamento marítimo

O SANAS Madeira participou em Londres numa conferência internacional dedicada ao reforço dos sistemas de busca e salvamento marítimo, onde apresentou a experiência regional e os resultados de um simulacro de grande escala.

O SANAS Madeira marcou presença, nos últimos dias, numa conferência internacional em Londres dedicada ao futuro dos sistemas de busca e salvamento marítimo (SAR). No encontro, organizações internacionais destacaram a urgência de avaliar a eficácia do atual sistema global de SAR e de identificar fragilidades que possam comprometer respostas rápidas, equitativas e eficientes.

A comitiva madeirense - a única representante de Portugal - integrou o Comandante Operacional do SANAS, Ângelo Abreu, que participou como orador, apresentando a realidade operacional da Região Autónoma da Madeira. Entre os exemplos destacados esteve o simulacro de larga escala realizado a bordo do navio “Lobo Marinho”, que testou a capacidade de resposta a um cenário de desastre marítimo. Coube ao responsável do SANAS detalhar os procedimentos postos em prática e a articulação entre várias entidades de proteção civil, incluindo a Autoridade Marítima Nacional, o Serviço Regional de Proteção Civil, através do CROS e do SEMER, a PSP, a GNR, as Forças Armadas, bem como diversos organismos públicos e privados envolvidos no socorro marítimo.

O simulacro era um incêndio a bordo do Lobo Marinho, com necessidade de resgatar duas vítimas por helicóptero, num cenário de grande escala com 347 pessoas envolvidas, incluindo 118 tripulantes e observadores.