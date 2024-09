SANAS realizou mais de 510 operações de socorro nas praias

Os números referem-se ao mês de Agosto e confirmam ser mais do dobro relativamente às assistências balneares realizadas no mês de julho.

Segundo apurou o JM, os nadadores-salvadores profissionais que prestam assistência a banhistas nas praias à responsabilidade do SANAS Madeira contabilizaram 519 ocorrências.

Relativamente ao último balanço do SANAS, entre o dia 1 e dia 31 de agosto assistiu-se a um aumento substancial do número de assistências efetuadas, mais do dobro em comparação ao mês de julho.

Um terço das assistências nas praias foi realizada aos mais novos, sendo 24% das 519 ocorrências registadas origem na faixa etária das crianças até aos 12 anos, apurou o JM.

Além dessas, na faixa etária entre os 18 - 30 anos registaram-se 68 ocorrências (25% do total).

Já quanto ao tipo das ocorrências, 339 foram feridas ligeiras - 339, aproximadamente 65% das ocorrências, enquanto que no mar foram realizadas 189 operações em ocorrências (43%).

Nesta época balnear, o SANAS presta assistência a banhistas em 12 praias da RAM, contabilizando 14 postos de assistências a banhistas.