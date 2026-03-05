SANAS com mais de 134,6 milhas náuticas percorridas em missão

Duas operações de busca e salvamento, nas quais foi auxiliada uma pessoa, e outra faleceu, totalizaram 3,2 horas de operação e implicaram a navegação de 13,6 milhas náuticas.

O SANAS registou, durante o mês de fevereiro, duas operações de busca e salvamento, nas quais foi auxiliada uma pessoa. As missões totalizaram 3,2 horas de operação e implicaram a navegação de 13,6 milhas náuticas. No mesmo período foi ainda registada uma fatalidade, informou esta quinta-feira o SANAS Madeira, em comunicado.

No âmbito da vigilância e prevenção, a associação realizou 13 rondas e patrulhamentos, mobilizando 13 viaturas e 24 operacionais. Estas ações corresponderam a 9,25 horas de missão no terreno e a um total de 216,6 quilómetros percorridos (134,6 milhas).

Durante fevereiro, o SANAS assegurou também dois pedidos de apoio relacionados com segurança e socorro em atividades desportivas no mar. No total, foram garantidas condições de segurança a 247 praticantes de desporto, tendo oito necessitado de assistência por parte das equipas operacionais.