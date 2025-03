SANAS alerta para riscos e reforça segurança perto do mar

A Madeira enfrenta um dia de condições meteorológicas adversas, com particular incidência na Costa Norte. O Comandante do SANAS Madeira, Ângelo Abreu, fez um balanço positivo da manhã, sublinhando a importância das medidas preventivas adotadas.

”Desde o amanhecer que temos estado a monitorizar a situação, especialmente na Costa Norte, a zona mais afetada, segundo as previsões. Em colaboração com o Município de Porto Moniz, os acessos foram encerrados desde ontem ao final do dia. O nosso trabalho hoje é garantir que esses acessos não sejam reabertos por populares ou turistas, assegurando a segurança da área”, explicou o comandante Ângelo Abreu.

Na zona Sul, mais concretamente em Santa Cruz, a vigilância também foi intensificada. “Foi detetada uma situação na Ponta da Oliveira, onde, curiosamente, tivemos uma ocorrência este ano relacionada com um indivíduo que caiu ao mar. A nossa equipa abordou um banhista, explicou a situação e reforçou os avisos. O indivíduo compreendeu, recolheu os seus pertences e abandonou a área”, relatou o Comandante.

A cooperação com a Polícia Marítima tem sido constante, garantindo uma atualização permanente da situação e reforçando a segurança nas zonas mais vulneráveis.

A partir das 15 horas, a situação deverá agravar-se devido à maré alta, um fator que se torna ainda mais preocupante tendo em conta a presença de marés vivas, resultado da recente lua cheia.

”Se com a maré baixa a água já atingiu zonas invulgares, às 15 horas poderemos assistir a novos máximos. As pessoas não devem estar perto do mar e devem manter-se em segurança e evitar situações de risco”, alertou Ângelo Abreu.

Para finalizar, o Comandante deixou recomendações à população: “O essencial é seguir as indicações das autoridades, afastar-se das zonas costeiras e evitar aproximações perigosas para captar imagens. As embarcações salva vidas não conseguem navegar nestas condições, pelo que o melhor é manter a distância e respeitar as instruções das entidades competentes”.

A meteorologia continua a ser monitorizada, e as autoridades permanecem em alerta para garantir a segurança de todos os residentes e turistas na região.