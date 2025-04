Um homem, de aproximadamente 30 anos, foi detido e hospitalizado na madrugada de segunda-feira, pouco depois da uma da manhã, após uma tentativa de assalto que acabou por correr bastante mal.

Segundo apurou o JM, o suspeito encontrava-se a tentar assaltar uma viatura estacionada na via pública, na Rua da Carreira, no Funchal, quando foi surpreendido. Acontece que o carro em questão pertencia a um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP), que se dirigia para o local no momento da ocorrência.

Ao aperceber-se do roubo, o agente, que estava fora de serviço e à civil, interveio de imediato, apanhando o indivíduo em flagrante delito. O assaltante ainda tentou fugir, mas acabou por ser dominado pelo polícia. Durante a fuga, o suspeito caiu e embateu com a cara no chão, sofrendo ferimentos que obrigaram à intervenção de uma equipa de socorro.

A Cruz Vermelha Portuguesa foi acionada para prestar assistência no local e, posteriormente, o homem foi transportado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde recebeu tratamento médico sob escolta policial.

Após a alta hospitalar, o detido foi encaminhado para o Comando Regional da PSP, onde foi identificado e agora será presente a tribunal no âmbito do primeiro interrogatório judicial.

Fontes policiais indicaram ao JM que o indivíduo é já conhecido das autoridades pela prática reiterada de furtos e outros crimes contra o património. O Ministério Público deverá avaliar a aplicação de eventuais medidas de coação.