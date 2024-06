Ribeira Brava: Ladrão de bomba de gasolina detido em flagrante

O Comando Regional da PSP Madeira comunica a detenção, em flagrante delito, de um cidadão, do sexo masculino, de 39 anos de idade, pelo crime de furto qualificado, no interior de estabelecimento, através de arrombamento.

A detenção ocorreu na sequência de uma comunicação para a Esquadra da Ribeira Brava por parte do responsável do estabelecimento, que informou que o suspeito teria quebrado o vidro da porta de acesso ao Posto de Abastecimento de Combustível, introduzindo-se no seu interior com o objetivo de furtar diversos objetos.

Através da rápida atuação por parte dos Polícias da Esquadra da Ribeira Brava, foi possível intercetar o suspeito, nas imediações do referido estabelecimento, ainda na posse de diverso material furtado, avaliado num valor total de aproximadamente 300 euros.

Todo o material recuperado foi entregue ao responsável pelo estabelecimento, e o cidadão em causa em causa foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de Termo de Identidade e Residência, aguardando os termos do processo. O Comando Regional da Madeira aproveita a ocasião para alertar a população da importância de dar conhecimento imediato às autoridades policiais sempre que existe notícia de um crime, possibilitando assim o rápido desenvolvimento de diligências que conduzam ao sucesso das investigações e identificação dos seus autores e possível restituição dos bens furtados/roubados.