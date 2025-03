Uma empresa de gruas da Madeira está a proceder à remoção do veleiro francês que ficou encalhado na Praia Formosa. A operação iniciou-se com a retirada do mastro, seguindo-se agora a elevação da embarcação através de uma grua de grande porte, que a colocará sobre um veículo com atrelado para transporte até à doca seca.

A ação está a ser monitorizada pela Polícia Marítima, com vários agentes no local. Segundo o comandante da Autoridade Marítima, Bruno Ferreira Teles, a responsabilidade da operação recai sobre o velejador e proprietário do barco.

A movimentação das máquinas e o aparato no local têm atraído a atenção de alguns curiosos, que acompanham de perto os trabalhos. O vento, alguma chuva e a ondulação estão a dificultar a operação.