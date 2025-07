Um popular fez uso das suas redes sociais, ontem à noite, para denunciar mais um caso de campismo ilegal, em Câmara de Lobos. Tratar-se-á do mesmo casal em situação de sem-abrigo que já ali foi visto a pernoitar várias vezes.

Esta tem sido já uma situação recorrente, não sendo a primeira vez que a porta de um restaurante, no centro da vila piscatória, é usado como se de um parque de campismo se tratasse.

Nas imagens é possível ver duas pessoas com uma tenda montada, facto que mereceu críticas do residente. “Mais uma construção de um quarto de dormir a custo zero em plena cidade de Câmara de Lobos”, repudiou.