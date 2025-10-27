Rajadas de vento já chegaram aos 80 km/h e Chão do Areeiro registou mais de 120 mm de chuva

Já foram registadas rajadas de vento de 80 e 73 km/h, esta segunda-feira, na Madeira, apurou o JM. Desde as primeiras horas do dia, o Chão do Areeiro registou a rajada mais forte, com 80 km/h, seguido do Santo da Serra, com 73 km/h. No Aeroporto da Madeira, a estação meteorológica de Santa Catarina registou 65 km/h, enquanto na zona do Pico Alto se verificou uma rajada de 66 km/h.

No que diz respeito à precipitação, desde as 00h00 desta segunda-feira, o Chão do Areeiro acumulou 128,1 mm de chuva, seguido da estação meteorológica da Ponta do Pargo, na Calheta, com 77,1 mm.

Também o Pico Alto (51,9 mm) e o Monte (46,1 mm) registaram valores significativos. No Funchal, a precipitação acumulada foi de 13,7 mm, enquanto em Santa Cruz, na zona do Aeroporto, se contabilizaram 15,5 mm desde a meia-noite.

Curiosamente, várias estações meteorológicas - entre elas a da Cancela, dos Prazeres, do Pico do Areeiro, do Chão do Areeiro e do Monte - registaram níveis de humidade de 100%. Apesar da chuva e do vento forte, as temperaturas mantiveram-se relativamente elevadas para esta época do ano, com máximas de 25,5°C no Funchal e em Porto Santo, 24,9°C em Santa Catarina e 25,2°C no Lugar de Baixo.