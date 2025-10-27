Rajadas de vento já chegaram aos 80 km/h e Chão do Areeiro registou mais de 120 mm de chuva

Já foram registadas rajadas de vento de 80 e 73 km/h, esta segunda-feira, na Madeira, apurou o JM. Desde as primeiras horas do dia, o Chão do Areeiro registou a rajada mais forte, com 80 km/h, seguido do Santo da Serra, com 73 km/h. No Aeroporto da Madeira, a estação meteorológica de Santa Catarina registou 65 km/h, enquanto na zona do Pico Alto se verificou uma rajada de 66 km/h.
No que diz respeito à precipitação, desde as 00h00 desta segunda-feira, o Chão do Areeiro acumulou 128,1 mm de chuva, seguido da estação meteorológica da Ponta do Pargo, na Calheta, com 77,1 mm.
Também o Pico Alto (51,9 mm) e o Monte (46,1 mm) registaram valores significativos. No Funchal, a precipitação acumulada foi de 13,7 mm, enquanto em Santa Cruz, na zona do Aeroporto, se contabilizaram 15,5 mm desde a meia-noite.
Curiosamente, várias estações meteorológicas - entre elas a da Cancela, dos Prazeres, do Pico do Areeiro, do Chão do Areeiro e do Monte - registaram níveis de humidade de 100%. Apesar da chuva e do vento forte, as temperaturas mantiveram-se relativamente elevadas para esta época do ano, com máximas de 25,5°C no Funchal e em Porto Santo, 24,9°C em Santa Catarina e 25,2°C no Lugar de Baixo.
DE LETRA E CAL
De quando em vez, aparece alguém que, mais do que ser bom naquilo que faz, parece pertencer a um lugar de exceção, aparentemente reservado e uma classe...
Ontem voltou a mudar-se a hora. Já lhes perdi a conta, confesso. Vale-nos que, hoje em dia, a maior parte dos relógios faz o serviço sozinha. Mas, afinal,...
Durante grande parte da minha vida, nutri uma profunda admiração pelos Estados Unidos. Quando era criança, via-os como os “bons da fita”, os heróis que...
Toca o telemóvel. É a minha avó e meia preocupada diz-me: “A hora vai mudar, já estamos no Outono. Vais ter de vir cá a casa acertar os relógios”. O que...
O Poder Local
Decorrem por estes dias diversas cerimónias de posse de autarcas que marcam o início de um novo ciclo no Poder Local.
São presidentes de Assembleia,...
Cuidar da saúde mental não é luxo: é infraestrutural. Numa sociedade que mede valor em produtividade e presença online, o autocuidado funciona como travão...
“Mais vale um cão vivo do que um leão morto” - Eclesiastes 9:1-12.
Salomão com esta frase bíblica, escreve sobre o destino comum a todas as pessoas, ou...
Esta semana ficou marcada pela presença do Dr. José Pedro Aguiar-Branco na Região Autónoma da Madeira. A visita do Presidente da Assembleia da República...
Pai, lembras-te de mim?Eu sou aquela voz pequeninaque te chamava no meio da noitequando os monstros se escondiam no escuroe tu chegavas... sempre.
Lembras-te...
Estabilizados os ânimos, falemos então sobre as “autárquicas” na Madeira.
Vitória inequívoca do PSD/Madeira, Partido da Autonomia, dada a esmagadora quantidade...
A Capitania do Porto do Funchal emitiu ao final da tarde desta segunda-feira um aviso sobre vento e agitação marítima fortes que se farão sentir na orla...
Uma mulher de 50 anos sofreu hoje queimaduras em várias partes do corpo, na sequência de um acidente de trabalho ocorrido num restaurante localizado na...
O Presidente ucraniano anunciou hoje que instruiu a liderança militar do país a alargar o alcance geográfico dos ataques de longo alcance, para intensificar...
O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cancelou hoje uma entrevista no programa “60 Minutos”, da estação televisiva norte-americana CBS, minutos antes...
Oito associações ciganas vão apresentar queixa no Ministério Público contra cartazes do candidato às eleições presidenciais André Ventura relativos à comunidade...
O primeiro dia do Madeira Underwater Open 2025, integrado na Taça do Mundo de Fotografia e Vídeo Subaquático da CMAS, decorreu hoje nas águas cristalinas...
O primeiro dia dos fóruns do Encontro Internacional pela Paz abriu, hoje, em Roma, com vozes de todas as religiões e culturas a afirmarem que a paz é possível,...
O dia de hoje foi de despedida na Câmara Municipal da Calheta.
Os funcionários da autarquia despediram-se, com muita emoção, de Carlos Teles.
O autarca...
O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) integra a 26.ª edição da “Essência do Vinho – Lisboa”, que decorre de 1 a 3 de novembro,...
O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, participou, ontem, em Lisboa, na receção organizada pela European Mar (EUROMAR), um encontro que reuniu...