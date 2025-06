Queimada não autorizada lança alarme na freguesia do Faial

Os bombeiros combateram esta sexta-feira um incêndio que deflagrou durante a manhã. Devido à proximidade com várias residências, a Proteção Civil mobilizou vários meios para a zona do sinistro, no sítio do Lombo Galego.

Tudo começou com a intervenção numa queimada não autorizada da Equipa de Combate a Incêndios Rurais (ECIR) dos Bombeiros Voluntários de Santana (BVS), seguindo o protocolo do Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais (POCIR).

O intenso fumo oriundo de uma queimada não autorizada realizada por um popular junto à sua residência foi logo extinta pela equipa ECIR dos Bombeiros Voluntários de Santana, mas o fumo deixado como rasto lançou alarme na pequena freguesia do Faial.

Foi esse alarme causado pelo fumo que obrigou a proteção civil a ativar outros meios, acabado pouco depois por desativar os meios dos Bombeiros Municipais de Machico, da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e ainda o helicóptero do Serviço Regional de Proteção Civil. Tudo tinha sido resolvido pela equipa ECIR dos BVS