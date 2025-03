O Comando Regional da PSP Madeira identificou dois cidadãos do sexo masculino, de 30 e 44 anos, naturais do Funchal, um deles residente no Caniçal, por suspeita de furto de veículos. A operação ocorreu durante o patrulhamento noturno da madrugada de 22 de março, em diferentes pontos da cidade.

Segundo comunicado da PSP enviado às redações, a primeira ocorrência teve lugar na Rua do Arcipreste, onde os agentes intercetaram, em flagrante delito, um indivíduo escondido no banco do condutor de uma viatura.

O suspeito tinha na sua posse uma chave de fendas, que estaria a ser utilizada para danificar o canhão da ignição. Como o crime de furto de veículo depende de queixa do proprietário, e este não pôde ser contactado de imediato, o homem foi identificado e libertado. No entanto, após ser informado no dia seguinte, o dono da viatura formalizou a denúncia, tornando o suspeito arguido num processo penal.

Já na zona velha do Funchal, a polícia abordou dois indivíduos junto a viaturas estacionadas, tendo um deles na sua posse sete chaves de diferentes marcas e modelos de automóveis. Sem conseguir justificar a posse das chaves, estas foram apreendidas e foi iniciado um inquérito para apurar a sua proveniência e possível intenção criminosa.

O Comando Regional da PSP Madeira aproveita a ocasião para reforçar a mensagem aos condutores para que estacionem as suas viaturas em locais com boa luminosidade, certifiquem-se que as mesmas estão devidamente fechadas e implementem sistemas de segurança passiva tais como alarmes.