A PSP deteve, na última sexta-feira, um indivíduo do sexo masculino, com a idade de 43 anos, natural e residente no Funchal, pelo crime de tráfico de estupefacientes, tendo-lhe sido apreendidas 105 doses individuais de “anfetaminas” e 86 doses individuais de uma substância psicoativa denominada por “ALPHA PHP”. Foi-lhe aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.

De acordo ainda com a atividade operacional regular desenvolvida pelo Comando Regional da PSP Madeira, nesse mesmo dia, a Divisão Policial do Funchal levou a efeito conjunto de ações de fiscalização na baixa da cidade do Funchal, foram identificados dois indivíduos com as idades de 17 e de 43 anos, naturais e residentes no Funchal e em C.ª de Lobos, pela posse de 38 doses individuais de uma substância estupefaciente denominada por “haxixe”.

A PSP procedeu ainda à identificação de um indivíduo com a idade de 18 anos, natural e residente no Funchal, pelo crime de recetação, tendo-lhe sido apreendido um telemóvel de marca I-phone, modelo 11.

A registar também a identificação de um indivíduo com a idade de 21 anos, natural e residente no Funchal, pela posse ilícita de uma arma branca, tendo-lhe sido apreendido 5,36 gramas de uma substância estupefaciente denominada por “LIAMBA”, bem como a identificação um cidadão do sexo masculino, com a idade de 26 anos, natural e residente no Funchal, pelo consumo de substâncias estupefacientes, tendo-lhe sido apreendidas 3 doses individuais de uma substância estupefaciente denominada por “Haxixwe” e 1 dose individual de uma substância psicoativa denominada por “ALPHA PHP”.

A finalizar, “o Comando Regional da PSP da Madeira recomenda a todos os cidadãos ou vítimas que, sempre que tenham conhecimento de situações suspeitas ou relacionadas com a prática de ilícitos, contactem, no mais curto espaço de tempo e por qualquer via, qualquer Esquadra da PSP a fim de acionar a intervenção policial em tempo útil e em prol de um melhor serviço à comunidade”.