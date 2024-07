Decorreram de forma tranquila, todas as provas que se realizaram esta sexta-feira. A garantia é da Secretaria Regional da Educação Ciência e Tecnologia.

Tiveram lugar as provas finais do 3.º Ciclo do Ensino Básico (2.ª Fase), com a realização das provas de Português, a nível de escola de Português, de Português Língua Não Materna A2 e de Português Língua Não Materna A1, do 9.º ano de escolaridade, e os Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário (2.ª Fase) de Geografia A e de História da Cultura e das Artes, do 11.º ano de escolaridade, e de Português, do 12.º ano de escolaridade.

A prova final de Português foi feita, em 16 escolas, por 37 dos 39 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 94,9%. A Prova Final a nível de escola de Português foi efetuada, em dois estabelecimentos de ensino, pelos dois alunos inscritos. Quanto à prova final de Português Língua Não Materna A2 foi realizada, em duas escolas, pelos quatro alunos inscritos. A Prova Final de Português Língua Não Materna A1 foi efetuada, numa escola, pelo único aluno inscrito. O exame final de Geografia A foi realizado, em 13 escolas, por 60 dos 70 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 85,7%. O de História da Cultura e das Artes foi efetuado, em sete estabelecimentos de ensino, por 18 dos 20 alunos inscritos, o correspondente a uma participação de 90%.

O de Português foi realizado, em 15 escolas, por 326 dos 353 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 92,4%.