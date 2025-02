O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um comunicado sobre a situação meteorológica para a orla marítima da Madeira, o que levou a Capitania do Porto do Funchal a reforçar o alerta para agitação marítima forte, que estará em vigor até às 06:00 horas locais de amanhã, 17 de fevereiro.

O alerta refere-se ao estado do tempo, incluindo as condições do vento e do mar, com recomendações específicas para a segurança da comunidade marítima e da população em geral.

A ondulação na Costa Norte poderá atingir indas de 2 a 3 metros.

A Capitania recomenda à comunidade marítima e à população em geral que redobrem os cuidados, tanto na preparação para sair ao mar como quando se encontram nas zonas costeiras ou no mar.