Prisão preventiva para suspeito de ataque com ácido em Santo Amaro

Ficou em prisão preventiva um homem de 46 anos, suspeito de ter realizado um ataque com ácido a um indivíduo de 25 anos, no passado sábado, em Santo Amaro.

Tal como o JM já havia noticiado, o suspeito foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) ainda na noite de sábado e foi presente a tribunal na segunda-feira para o primeiro interrogatório perante o Juiz de Instrução Criminal (JIC).

No entanto, devido a um incidente nesse dia (saltou pela janela da sala), o inquérito foi interrompido e adiado para a tarde desta quarta-feira, altura em que o arguido foi novamente ouvido pelo JIC.

No final do interrogatório, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, tendo ficado em prisão preventiva.

O homem foi posteriormente transportado para o Estabelecimento Prisional do Funchal, onde aguardará julgamento.

O suspeito está “indiciado pela prática de um crime de ofensa à integridade física grave qualificada”, conforme confirmou ao jornal Filipe Câmara, Juiz-Presidente da Comarca da Madeira.

Recorde-se que a vítima, um homem de 25 anos, foi hospitalizada no passado sábado com queimaduras na face e na zona ocular, após ter sido alvo do ataque com ácido no Bairro de Santo Amaro, no Funchal.

A rápida intervenção da PSP culminou na detenção do suspeito ainda no mesmo dia.

A vítima foi socorrida por uma equipa de emergência pré-hospitalar e transportada de ambulância pela Cruz Vermelha Portuguesa para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde recebeu tratamento para queimaduras nos lábios e na zona ocular.