A Madeira tem sido fustigada por alguma chuva nas últimas horas, especialmente nas regiões montanhosas. De acordo com os registos mais recentes, o Pico Alto acumulou 30,0 litros por metro quadrado (mm) de precipitação, sendo que 13,3 mm caíram apenas na última hora.

Noutras zonas da ilha, os valores também foram significativos. No Monte, a precipitação atingiu os 19,0 mm, enquanto que no Aeroporto da Madeira foram registados 13,8 mm. Nas áreas mais elevadas, no Pico do Areeiro, a estação meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou 19,6 mm, e no Chão do Areeiro o acumulado chegou aos 26,0 mm.

Já nas regiões do norte da ilha, a precipitação foi bastante inferior. Em São Vicente registaram-se apenas 5,3 mm, no Porto Moniz 0,8 mm e em Santana 0,2 mm, mostrando que a chuva praticamente não se fez sentir nestas localidades.

Recorde-se que a Madeira está sob aviso amarelo até amanhã, prevendo-se chuva forte durante a madrugada, por vezes acompanhada de trovoada.