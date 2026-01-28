MADEIRA Meteorologia
Presidente da Câmara atenta à situação no Paul do Mar

    Doroteia Leça esteve no Paul do Mar a inteirar-se dos estragos causados pela agitação marítima. Luis Guilherme
Iolanda Chaves

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
28 Janeiro 2026
17:29

A presidente da Câmara Municipal da Calheta esteve hoje no Paul do Mar a inteirar-se dos estragos causados pela agitação marítima e ouviu os anseios da população.

Em comunicado, Doroteia Leça destaca, desde logo, o facto de não haver danos pessoais a lamentar.

“A Câmara Municipal da Calheta, em articulação com as restantes entidades competentes, manter-se-á em estado de alerta nas próximas horas, atendendo à previsão de subida da maré por volta das 22h00, ainda que se estime que a ondulação não venha a atingir a intensidade anteriormente verificada”, refere a fonte.

A autarquia apela à população para que adote as devidas precauções, evitando comportamentos de risco e cumprindo as recomendações das autoridades competentes.

