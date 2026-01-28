Frederico Varandas absolvido do crime de difamação a Pinto da Costa

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, foi hoje absolvido do crime de difamação a Pinto da Costa, antigo homólogo do FC Porto, ao qual chamou “bandido” em 2020, disse à agência Lusa fonte ligada ao processo.
Condenado em julho de 2025 pelo Tribunal do Bolhão a pagar 12.200 euros, o líder dos bicampeões nacionais de futebol recorreu dessa decisão para o Tribunal da Relação do Porto, que concluiu que as palavras utilizadas estão protegidas pelo direito à liberdade de expressão.
“As expressões em causa não contêm qualquer juízo ofensivo da honra ou consideração do assistente e também não existem indícios suficientes de que a intenção do arguido tenha sido a de ultrajar o assistente ou de ferir o bom nome e reputação deste, mas apenas a de responder ao assistente [Pinto da Costa] no âmbito das críticas que o assistente teceu contra si”, admitiu o Tribunal da Relação, cuja decisão não é passível de recurso.
Em outubro de 2020, Frederico Varandas apelidou de “bandido” Pinto da Costa, que morreu em fevereiro de 2025, cinco meses antes de o Tribunal do Bolhão aplicar ao presidente ‘leonino’ uma multa de 7.200 euros por difamação, acrescidos de uma compensação de 5.000 euros aos herdeiros do ex-líder ‘azul e branco’ por danos não patrimoniais.
“Ainda que assim se não entendesse, não poderíamos deixar de entender que as expressões usadas se integram num contexto de troca de provocações e acusações entre os dois presidentes de clubes de futebol, tendo sido o assistente quem abriu as hostilidades, sendo por isso claro que, neste contexto, a intervenção do direito penal se mostra excessiva e desnecessária, o que sempre retiraria a ilicitude à conduta do arguido”, contrapôs a Relação.
Frederico Varandas visou Pinto da Costa em declarações à comunicação social no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, antes de a comitiva ‘verde e branca’ viajar para os Açores, onde os ‘leões’ ganharam ao Santa Clara (2-1), numa partida da quinta jornada da edição 2020/21 da I Liga.
“Pode ser uma pessoa culturalmente acima da média, ter um currículo cheio de vitórias, mas um bandido será sempre um bandido. E, no final, um bandido será sempre recordado como um bandido. No dia em que se retirar ou for obrigado a retirar-se, estará a prestar um grande serviço ao futebol português”, criticou o líder do Sporting, em alusão ao processo judicial Apito Dourado, no qual Pinto da Costa foi absolvido por alegada corrupção desportiva.
O presidente ‘leonino’ justificou essas palavras como resposta a Pinto da Costa, após o então homólogo ‘azul e branco’ ter dito que, “no dia em que Frederico Varandas se dedicar à medicina, presta um grande serviço ao Sporting”.
Ao contrário da Relação, o Tribunal do Bolhão concluiu que as declarações de Frederico Varandas ultrapassavam o direito de resposta, com a repetição da palavra “bandido” a ter como única finalidade o “enxovalho e rebaixamento do assistente” e que o líder do clube lisboeta estava “consciente” da disseminação das suas palavras pela comunicação social.
SIGA FREITAS
No debate das presidenciais, o candidato Manuel Vieira, naquela ironia que corrói a demagogia da promessa fácil, garantia a todos vinho canalizado, um...
A Constituição da República Portuguesa atribui a todos os cidadãos o direito de se deslocarem livremente em todo o território nacional. Para os residentes...
Não passa pela cabeça de alguém, que seja vontade do Povo Soberano regressar a um caminho inverso ao da Democracia.
Também não passa pela cabeça de alguém...
O mundo transforma-se. Uma afirmação curta, mas real. A natureza tem essa capacidade, de se adaptar, e com ela todo o mundo.
Os animais, a vegetação, os...
No fim de semana das respetivas presidenciais, no meio dos meus afazeres domésticos, pensei em voz alta: “Tenho que ir votar.” A frase saiu quase por instinto,...
Não tenho memória de um arranque de Ano Novo tão agreste. Mas vou pensar que os maus começos são apenas uma fase passageira e que “tudo está bem quando...
Passada uma semana da ida às urnas, continuamos sem saber quem será o próximo Presidente da República. No entanto, uma certeza nós temos. Quem não será,...
Ser ilha é ser mundo, mas com raízes. É olhar o horizonte com vontade de partir, e regressar sempre com mais vontade de ficar. Viver na Madeira é viver...
Há comportamentos que dispensam grandes explicações. São previsíveis. Mesmo quando envoltos em discursos bem ensaiados, acabam sempre por revelar a mesma...
«If an elephant has its foot on the tail of a mouse and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality».Desmond Tutu in Robert...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e a BirdLife pediram hoje “soluções baseadas na natureza” para mitigar os impactos dos fenómenos extremos...
Um golo do guarda-redes Anatoliy Trubin, já nos instantes finais, apurou esta noite o Benfica para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos...
O Sporting assegurou esta noite a passagem direta aos oitavos de final da Liga dos Campeões ao vencer o Athletic Bilbau, por 3-2, no San Mamés.
Alisson...
Um avião da companhia aérea colombiana Satena, com 13 passageiros e dois tripulantes a bordo, desapareceu hoje quando viajava entre Cúcuta e Ocaña, no...
Uma mulher foi, na tarde de quarta-feira, hospitalizado na sequência de um acidente rodoviário de motorizada na Rua dos Piornais, logo depois da Rua Vale...
O Governo dos Açores reiterou hoje que as conversações com a operadora de baixo custo Ryanair “ainda estão abertas”, contrariando declarações proferidas...
O mau tempo provocou até às 18:00 de hoje 649 ocorrências na região do Oeste, que envolveram 2.226 operacionais e 689 meios terrestres, havendo a registar,...
Dois elementos da Agência de Alfândegas e Proteção de Fronteiras (CBP, na sigla em inglês) envolvidos na morte a tiro de Alex Pretti em Minneapolis foram...
O Presidente da República assinalou hoje a promoção da primeira mulher à subcategoria de oficial general da Guarda Nacional Republicana (GNR), a coronel...
O enfermeiro diretor do INEM anunciou hoje o reforço de 24 novos profissionais, realçando que o mapa de pessoal de enfermagem tem vindo a crescer nos últimos...