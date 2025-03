Ponta do Sol: Casal e filho realojados em casa de familiares

Um desabamento de muro na Ponta do Sol deixou esta manhã uma família desalojada, em virtude das chuvas da “Depressão Martinho”.

Um muro que estava a ser intervencionado cedeu devido às chuvas intensas da “Depressão Martinho” e desabou sobre um caminho e uma habitação na Ponta do Sol. Tal como avançado pelo JM, a estrutura em questão encontrava-se em obras, com a plataforma superior também a ser alvo de intervenção para construção. Cláudia Dias Ferreira, responsável pelo Serviço Municipal de Proteção Civil da Ponta do sol, em declarações ao JM/FM, explicou que houve um muro de uma propriedade privada que estava em obras para construção de um imóvel que cedeu sobre a casa desta família

De imediato, uma equipa de fiscalização e urbanismo deslocou-se ao local para avaliar os danos. Segundo as primeiras análises, registaram-se estragos na porta e na parede frontal da habitação, embora não haja indícios de compromissos estruturais graves. No entanto, só após a remoção da lama e dos detritos será feita uma reavaliação mais detalhada da segurança do edifício.

A prioridade, de acordo com aquela responsável, é garantir a segurança da família afetada. Por essa razão, foi decidido que os moradores não pernoitariam na habitação até que uma equipa técnica da Câmara Municipal avalie a solidez estrutural do imóvel. Caso seja confirmado que a casa não está segura, serão tomadas medidas para a sua recuperação.

”Se a avaliação indicar que a habitação não está segura para o regresso da família, a Câmara Municipal tomará as devidas providências para a sua recuperação. Cada ponto será analisado com o máximo rigor”, indicou.

Enquanto decorrem os trabalhos de remoção das pedras e da lama que rodeiam a casa, a família fica em casa de familiares.